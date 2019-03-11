Brexit için kritik hafta Avrupa Birliği ile ayrılık süreci kördüğüme dönen İngiltere, 12 Mart Salı günü parlamentoda yapılacak oylamaya kilitlendi. Brexit Anlaşmasının revize edilmiş hali için yapılacak oylama öncesi Başbakan Theresa May milletvekillerine seslendi. "Anlaşmayı reddederseniz AB'den asla ayrılamayabiliriz" uyarısında bulundu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden resmen ayrılacağı tarih olarak duyurulan 29 Mart’a sayılı günler kaldı. Ancak bu ayrılık anlaşmalı mı olacak yoksa anlaşmasız mı hala belli değil. Gözler 12 Mart Salı günü İngiltere Parlamentosu’nda yapılacak oylamada milletvekilleri revize edilmiş Brexit Anlaşmasını oylayacak. İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit Anlaşması’nı 15 Ocak’ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği “Tedbir maddesi”, İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit’in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu süreçte AB ile görüşmeler yapıp, bu maddeye ya bir zaman sınırı getirmeye ya da İngiltere’nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalıştı. Ancak Brüksel’den yapılan son açıklamada, “Görüşmelerde ilerleme kaydedilmedi. Brexit çıkmazı için hiçbir çözüm görünmüyor” mesajı verildi. 12 Mart’taki kritik oylama öncesi May milletvekillerine seslendi. İrlanda sınırı konusundaki tıkanıklığı aşmak için “çok ciddi” öneriler getirdiklerini söyledi. Anlaşmanın İngiltere Parlamentosu’ndan geçmesi için “son bir çaba daha” harcamasını istedi.

Brexit Anlaşması Salı günü İngiltere Parlamentosu’ndan geçmezse, Çarşamba günü İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılıp ayrılmayacağı oylanacak. İngiltere Parlamentosu’nun “AB’den anlaşmalı ayrılalım” demesi halinde ise Perşembe günü bir oylama daha yapılacak. Bu kez Brexit’in ertelenmesi oylanacak.