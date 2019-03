Brexit – İngiltere Başbakanı May: AB’den asla çıkamayabiliriz İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Salı günü Brexit anlaşmasını reddetmeleri halinde Avrupa Birliği'nden (AB) asla çıkamayabileceklerini, yani Brexit'in gerçekleşmeyebileceğini söyledi. May, AB'den de, Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesi için "son bir çaba daha" harcamasını istedi.