BAF Başkanı Erbil, Seb Dance ile görüştü

BRİTANYA Alevi Federeasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Avrupa Parlamentosu Londra Milletvekilli Seb Dance ile bir araya geldi.

Britanya Alevi Federeasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Avrupa Parlamentosu Londra Milletvekilli Seb Dance’a PSAKD Başkanları Zeynep Yıldırım ile Songül Tunçdemir’in derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini, Leyla Güven’in ‘izolasyonlar kaldırılsın’ talebinin kabul edilmesini ve yaşam hakkının insan hakkı olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

Buluşma ile ilgili, Britanya Alevi Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de PSAKD Başkanları Zeynep Yıldırım ile Songül Tunçdemir’in derhal serbest bırakılmasını ve Leyla Güven’in ‘izolasyonlar kaldırılsın’ talebinin kabul edilmesi ve yaşam hakkının insan hakkı olduğunu anlattık.

Ayrıca Eren Erdem’in serbest bırakılması ve binlerce akademisyen, gazeteci, devrimci ve emekçilerin gözaltına alınmasının, işkence ve baskılara maruz kalmasının insan hakkı ihlali olduğunu ve bu konuda Avrupa Parlamento’sunun sorumluluklarını hatırlattık.”