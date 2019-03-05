Londra’daki şüpheli paketlerle ilgili ‘terör’ şüphesi

Londra’da Waterloo, Heathrow Havaalanı ve City Airport’taki istasyonlarda bulunan şüpheli paketler Terörle Mücadele Polisi tarafından kontrol altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre Heathrow Havaalanı istasyonunda bulunan şüpheli paketin içerisinde patlayıcı madde bulunduğu ve ateş aldığı ancak daha sonra kontrol altına alınarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Üç paketin birbiriyle bağlantısı olduğu düşünülüyor. Polis ekipleri paketlerle ilgili detaylı araştırmalarına devam ediyor. Paketlerle ilgili ‘terör’ şüphesi bulunurken konuyla ilgili açıklama yapılacağı duyuruldu.