Britanya İşçi Partisi lideri Corbyn’e cami dışında yumurtalı saldırı

Birleşik Krallık'ta ana muhalefet konumunda bulunan İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn'e Finsbury Park Camisi dışında bir yumurta fırlatıldı. Corbyn, Britanya'daki "Camimi Ziyaret Et" etkinlikleri kapsamında camiyi ziyaret ediyordu.

1 saat önce
0 104 Bir dakikadan az

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre 41 yaşındaki bir adam olaydan sonra saldırıyı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yumurtayı attığından şüphelenilen kişi  Kuzey Londra’daki bir karakolda tutuluyor. Yumurtanın Corbyn’e neden atıldığı henüz bilinmiyor.

CNN International’da yer alan habere göre Corbyn, “Camimi Ziyaret Et Günü” kapsamında Finsbury Park Camisi’ni ve Müslüman Yarım Kurumu’nu ziyaret ediyordu. Etkinliğin internet sitesine göre pazar günü Britanya genelinde 250 cami kapılarını “köprüler kurmak için her inançtan ve dini inancı olmayan insanlara” açtı.

Yumurtanın Corbyn’e neden atıldığı henüz bilinmiyor, ancak siyasetçi geçtiğimiz günlerde ikinci bir Brexit referandumunu desteklediğini açıklamıştı ve partisi içinde bazı kişiler tarafından Yahudi düşmanlığıyla suçlanmıştı.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

6 gün önce
298

İngiltere’de İşçi Partisi’nden yeni Brexit referandumuna destek

2 hafta önce
162

Corbyn: “Our opponents are the Tories, not each other”

10 Ocak 2019
164

İngiltere ana muhalefet lideri Corbyn’den erken seçim çağrısı

4 Ocak 2019
485

Brexit’te son durum: İşçi Partisi lideri üzerinde ikinci referandum baskısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin