Eşine 4 saat işkence eden Tanner’e 20 yıl hapis!

3 saat önce
0 1.000 Bir dakikadan az

Londra’da yaşayan 38 yaşındaki Dennis Tanner, eşine toplamda 4 saat sürdüğü düşünülen fiziksel ve cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verildi.

6 Ağustos 2018 Pazartesi günü meydana gelen olayda eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda, Dennis Tanner eşine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 22 Şubat Cuma günü mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme sonucunda 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Dennis Tanner’in ‘eşinin kafasına ağır fiziksel darbe, vücudunda sigara söndürmek, bıçakla yaralamak, boğazını sıkmak, üzerine çamaşır suyu dökmek ve cinsel saldırıda bulunmak’ olmak üzere toplamda 4 saat sürdüğü düşünülen fiziksel ve cinsel saldırılarda bulunduğu iddia edildi.

Dennis Tanner’in saldırıda bulunduğu eşi, Tanner’in uykuya dalması sonrasında evden kaçarak önce komşusuna sığındığı daha sonra ise hastaneye kaldırıldığı ve polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Tanner, 11 Ağustos Cumartesi günü tutuklandı ve daha sonra suçlandı.

Met’in Güney Doğu Komuta Biriminden Dedektif Çavuş Darren James, “Tanner’ın kıskançlığı korkunç bir saldırı için katalizördü ve şimdi parmaklıkların arkasında önemli bir süre geçirecek” diyerek şöyle devam etti: “Bu davada mağdurun inanılmaz cesaretini tanımak önemlidir; Ayrıca, bu sonucun aile içi şiddet faillerini mahkemelerin önüne getireceğiz ve şiddet içeren ilişkilerdeki diğer insanları polise şikayette bulunmayı teşvik edeceğiz.”

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 saat önce
398

Kıbrıslı Türk inşaatçı dolandırıcıktan 4 yıl hapis yatacak

7 saat önce
144

Enfield’te, kemer sıkma politikasına karşı  eylem gerçekleşti

1 gün önce
156

Londra, Örge Volkan’la Cyprus Garden’da coşacak

1 gün önce
161

KKTC Başbakanı Erhürman, Londra’ya geliyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin