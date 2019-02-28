Eşine 4 saat işkence eden Tanner’e 20 yıl hapis!

Londra’da yaşayan 38 yaşındaki Dennis Tanner, eşine toplamda 4 saat sürdüğü düşünülen fiziksel ve cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verildi.

6 Ağustos 2018 Pazartesi günü meydana gelen olayda eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda, Dennis Tanner eşine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 22 Şubat Cuma günü mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme sonucunda 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Dennis Tanner’in ‘eşinin kafasına ağır fiziksel darbe, vücudunda sigara söndürmek, bıçakla yaralamak, boğazını sıkmak, üzerine çamaşır suyu dökmek ve cinsel saldırıda bulunmak’ olmak üzere toplamda 4 saat sürdüğü düşünülen fiziksel ve cinsel saldırılarda bulunduğu iddia edildi.

Dennis Tanner’in saldırıda bulunduğu eşi, Tanner’in uykuya dalması sonrasında evden kaçarak önce komşusuna sığındığı daha sonra ise hastaneye kaldırıldığı ve polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Tanner, 11 Ağustos Cumartesi günü tutuklandı ve daha sonra suçlandı.

Met’in Güney Doğu Komuta Biriminden Dedektif Çavuş Darren James, “Tanner’ın kıskançlığı korkunç bir saldırı için katalizördü ve şimdi parmaklıkların arkasında önemli bir süre geçirecek” diyerek şöyle devam etti: “Bu davada mağdurun inanılmaz cesaretini tanımak önemlidir; Ayrıca, bu sonucun aile içi şiddet faillerini mahkemelerin önüne getireceğiz ve şiddet içeren ilişkilerdeki diğer insanları polise şikayette bulunmayı teşvik edeceğiz.”