Londra kan gölü oldu, bıçak suçları rekor seviyede

LONDRA’DAKİ bıçak suçları hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Ulusal İstatistik Ofisi tarafından, Londra’daki bıçak suçlarının günlük 40’tan fazla olduğu ve en üst seviyelere çıkmış durumda olduğu açıklanmıştı.

Londra’da bu tür suç oranları 2015’ten bu yana yüzde 50 artış göstermiş durumda. Met Office, bu konuya ilişkin bıçak taşıyanları caydırmak ve yakalamak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve zorlandıklarını söyledi.

Londra’da 24 saate 5 bıçaklama gerçekleşti.

BIÇAKLAMA OLAYLARI REKOR SEVİYEDE

Londra’da Pazartesi günü Enfield’te 25 yaşında bir adam, 3 kişi tarafından bıçaklandı.

Enfield Green Street’te günün ilk saatlerinde 00.40’ta meydana gelen bıçaklama olayında, 3 kişinin 1 adamı ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandığı açıklandı.

Bıçaklanarak yaralanan 25 yaşındaki adamın durumunun kritik olduğu açıklandı.

24, 26 ve 27 yaşlarında olan şüpheliler polis tarafından tutuklanıp, gözaltına alındı.

BATI LONDRA’DA BIÇAKLAMA

Genç bir adam Salı günü 16.30 sularında, batı Londra’da South Ruislip İstasyonunda bıçaklandı.

ENFIELD’DE İKİNCİ BIÇAKLAMA

26 Şubat Salı günü 30 yaşında bir adam, Enfield Parsonage Lane’de bıçaklandı.

Olay 13.50’de gerçekleşti ve bir adam şüpheli olarak tutuklandı.

GENÇ ADAM BICAKLANARAK ÖLDÜ

Salı günü genç bir adam doğu Londra’da bulunan İlford istasyon yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü.

20’li yaşlarında olduğu iddia edilen genç adam, Salı akşamı istasyonun yakınında bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Londra’da bu yıl 17 cinayet gerçekleşti, bunların altı tanesi ise dokuz gün içerisinde gerçekleşti.

DOĞRU LONDRA’DA BIÇAKLAMA

18 yaşındaki genç adam doğu Londra’nın, Romford bölgesinde bulunan Victoria Road’de bıçaklandı.

Victoria Road’de Salı akşamı saat 18.30 civarında gerçekleşen bıçaklama olayında, genç adam bıçaklanarak ağır yaralar aldı.

WOOD GREEN’DE BIÇLANARAK ÖLDÜ

Kuzey Londra’da 19 yaşındaki bir genç, 22 Şubat cuma günü saat 20.00 sularında cadde ortasında bir çete tarafından bıçaklandıktan sonra öldü.

Kuzey Londra’da Wood Green bölgesindeki Vincent Road üzerinde cuma günü akşamüstü saat 20.00 sularında, kimlikleri tespit edilemeyen bir çete tarafından 19 yaşındaki bir genç cadde ortasında bıçaklandıktan sonra öldü.