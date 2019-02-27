Gatwick Havaalanı yakınında 3,7 büyüklüğünde deprem oldu

Dün gece saatlerinde Gatwick Havaalanı yakınında meydana gelen deprem Sussex’i vurdu

6 saat önce
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Ulusal basına göre, titremenin Richter ölçeğinde 3,7 büyüklüğü vardı ve binlerce kişi tarafından hissedildi. Havalimanında panik yaşandı.

ITV hava durumu ve meteorolojisti Laura Tobin, depremi Twitter hesabından duyururken Marc Dorphen’da çok korktuklarını ve meydana gelen sarsılmadan dolayı gardroplarının açıldığını aktardı.

Deprem de can ve mal kaybı yaşanmadı.

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