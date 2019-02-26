İngiltere, bugün son yıllardaki şubat ayının en yüksek sıcaklık rekorunu yeniledi

İngiltere’de bu hafta artan sıcaklarla beraber pazartesi günü, 20.8° C’nin üzerinde sıcaklıkların ilk kez rapor edilmesinin ardından bugün, rekoru yenileyerek 21.2 ° C dereceye ulaştı.

İngiletere’de geçen yılların bu döneminde sıcaklık ortalamasının 7C ile 9C arasında değiştiği rapor edilirken dün sıcaklık değerlerinde kırılan rekor bu gün yenilendi. Bugün ki sıcaklık değerlerinde temometrelerin 21.2 ° C derece gösterdiği İngiltere’de Met Office, hava durumunda önümüzdeki günlerde sıcaklıkların etkisini kırarak düşüşe geçeceği rapor edildi.