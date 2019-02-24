Brexit oylamasının tarihi belli oldu

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

3 saat önce
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İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit anlaşmasını en geç 12 Mart’a kadar İngiltere Parlamentosu’na oylamaya sunacağını duyurdu.
Avrupa Birliği ve Arap Birliği’nin ilk ortak zirvesi kapsamında Mısır’da temaslarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, 12 Mart tarihi itibariyle İngiltere parlamentosuna Brexit anlaşması taslağını oylamaya sunmak için getireceğini söyledi.

Brexit süreci

İngiltere’nin normal takvime göre 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılmış olması gerekiyor.
Ancak Başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak’ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.
May’in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin “tedbir maddesi”ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

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