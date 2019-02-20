Newham, haciz işlemlerini yasaklayan ilk Londra belediyesi oldu

NEWHAM Council, Universal Kredi’nin etkisi nedeniyle yeni mali yılda ödenmemiş borçlar için artık icra memurlarını göndermeyeceğini açıkladı.

Doğu Londra bölgesinde bulunan Newham belediyesi haciz işlemlerini yasakladı.

Newham, Havering ve Bexley arasında paylaşılan bir hizmet olan OneSource Enforcement Services memurları, şu anda belediye vergisi, otopark cezaları, işletme oranları veya ticari kira ödenmemesi durumunda aileleri ziyaret ederek, uyarıda bulunacak.

Newham belediye başkanı Rokhsana Fiaz, bu girişimin özellikle en mağdur vatandaşları hedef aldığını söyledi.

Fiaz, “Universal Kredi mevcutken ve bu yardımlara kesintileri yapılırken, bir de icra memurları ile bir anlaşma yapamazdık” dedi.