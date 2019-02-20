‘Öp Bubanın Elini’ Mayıs’ta sahnede olacak

TİYATRO oyunu ‘Öp Bubanın Elini’ Mayıs’ta, tiyatroseverlerle buluşacak.

Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Şadiye Balıkçıoğlu tarafından yönetilen ‘Öp Bubanın Elini’ adlı tiyatro oyunu 10 ve 11 Mayıs 2019 tarihlerinde Londra’nın Edmonton bölgesinde bulunan Millfield Theatre (Silver Street Edmonton London N18 1PJ) salonunda 20.00’da oynanacak.

İki perdelik Kıbrıs komedi oyunu olan ‘Öp Bubanın Elini’ adlı oyunun konusu, yaşlı bir adamın genç bir kadınla evlenme isteği sonucunda başına gelen olayları anlatıyor.

Osman Balıkçıoğlu, Hüsnü Kişi, Fatma Kemal, Fatoş Çağın, Ayşen Cemal, Hasan Aziz Öncü ve Tuncay Akpınar’ın sahne alacağı tiyatro oyun biletleri 15 sterlinden satışa sunuldu.

Oyundan elde edilecek olan gelirin 2 bin sterlininin herhangi bir hayır kurumuna bağışlanması veya hayırlı bir iş için harcanması planlanıyor.

Bilet almak için Osman Balıkçıoğlu veya Londra Gazete’ye ulaşabilirsiniz.