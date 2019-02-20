İngiltere’de ‘council tax’ zammı yolda

İngiltere’deki belediyelerin birçoğu önümüzdeki nisan ayından itibaren ‘Council tax’ ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.İngiltere’deki ‘Council tax’ artışına ilişkin zam yapmayı planlayan belediyeler önümüzdeki nisan ayından itibaren 2,75’in üzerinde bir artışa gitmesi bekleniyor. Normal şartlarda yerel bir referendum yapılmadığı sürece maximum 2,99 oranında bir yükselme yapılan ‘consil tax’ larda ücretlere yapılacak olan zamlara rağmen belediyelerdeki birçok hizmetin kesintiye uğrayacağı belirtildi.

Birçok belediyede kütüphane ve geri dönüşüm hizmetlerinin yanısıra sosyal bakım hizmetleri gibi birçok hizmetin kesintiye uğrayacağı konusunda uyarıda bulunan belediyeler bir çok aksaklığa sebebiyet verecek.

Düşünce kuruluşu olan Local Government Information Unit tarafından yapılan yıllık araştırma verilerinde, son dönemlerde belediyelerin yaptıkların hizmetlerin giderek daha da görünür bir hale geldiği sonucuna ulaşıldı.

Belediyelerde sekiz yıl için süren kemer sıkma politikaları sonucunda merkez finansmanından aktarılan bütçeden yüzde 40 oranında bir azalma olduğu belirtiyor.

Belediyelerin yarısı, bu duru­mun bölge sakinleriyle belediyeler arasındaki ilişkiye negatif bir etki yaptığını düşünüyor. Araştırmaya göre, özellikle yollardaki çukurların onarımı, çöp toplama ve kütüphane gibi hizmetlere yapılan kesintiler bunda etkili oldu.

20 belediyeden biri, finanssal kesintilerinin ulaştığı boyut nede­niyle, yasal olarak vermeleri gere­ken minimum hizmet seviyesine ulaşmakta zorlanacaklarını söylü­yor. Yapılan araştırmaya göre, be­lediyelerin yüzde 80’i yerel hükümetler için yürütü­len mevcut finansman sisteminin sürdürülebilir olduğu konusunda güvensiz.

Finansal akışın sekte uğramasıyla beraber belediyelerin bu istikrarsızlık durumuna ilişkin endişeleri giderek artıyor.

Northamptons­hire Belediyesi gibi iflasa sürükle­nebileceği belirtilen 15 belediye için, Local Go­vernment Association’dan (Yerel Hükümetler Birliği) Cllr Richard Watts, “Bu araştırma, be­lediyelerin karşı karşıya olduğu zorlukların şiddetini gösteriyor. Hükümet tarafından sağlanan fi­nansmanın on yıllardır görülen en düşük seviyede olmasının yanında sosyal bakım, çocuk hizmetleri ve evsizlik yardımı gibi hizmetlere olan talepler artmakta” ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmaya göre, nisan ayın­dan itibaren belediyelerin yüzde 29’u sosyal bakım hizmetlerinde, yüzde 24’ü çocuk bakım servisle­rinde, yüzde 16’sı ise özel eğitim ve engelli yardımı hizmetlerinde kesintiye gitmeyi planlıyor.

Bunun yanında, belediyelerin yüzde 46’sı kültür ve sanatta, yüzde 45’i park ve boş zaman faaliyetle­rinde, yüzde 38’i yol bakımında, yüzde 32’si, kütüphane hizmetle­rinde, yüzde 22’si çöp toplamada ve yüzde 11 ise geri dönüşüm hiz­metlerinde kısıtlamaya gideceği belirtiliyor