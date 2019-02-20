İngiltere’de ‘council tax’ zammı yolda
İngiltere genelinde neredeyse tüm belediyeler, nisan ayından itibaren ‘council tax’ ücretlerini arttırmaya hazırlanıyor.
İngiltere’deki belediyelerin birçoğu önümüzdeki nisan ayından itibaren ‘Council tax’ ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.İngiltere’deki ‘Council tax’ artışına ilişkin zam yapmayı planlayan belediyeler önümüzdeki nisan ayından itibaren 2,75’in üzerinde bir artışa gitmesi bekleniyor. Normal şartlarda yerel bir referendum yapılmadığı sürece maximum 2,99 oranında bir yükselme yapılan ‘consil tax’ larda ücretlere yapılacak olan zamlara rağmen belediyelerdeki birçok hizmetin kesintiye uğrayacağı belirtildi.
Birçok belediyede kütüphane ve geri dönüşüm hizmetlerinin yanısıra sosyal bakım hizmetleri gibi birçok hizmetin kesintiye uğrayacağı konusunda uyarıda bulunan belediyeler bir çok aksaklığa sebebiyet verecek.
Düşünce kuruluşu olan Local Government Information Unit tarafından yapılan yıllık araştırma verilerinde, son dönemlerde belediyelerin yaptıkların hizmetlerin giderek daha da görünür bir hale geldiği sonucuna ulaşıldı.
Belediyelerde sekiz yıl için süren kemer sıkma politikaları sonucunda merkez finansmanından aktarılan bütçeden yüzde 40 oranında bir azalma olduğu belirtiyor.
Belediyelerin yarısı, bu durumun bölge sakinleriyle belediyeler arasındaki ilişkiye negatif bir etki yaptığını düşünüyor. Araştırmaya göre, özellikle yollardaki çukurların onarımı, çöp toplama ve kütüphane gibi hizmetlere yapılan kesintiler bunda etkili oldu.
20 belediyeden biri, finanssal kesintilerinin ulaştığı boyut nedeniyle, yasal olarak vermeleri gereken minimum hizmet seviyesine ulaşmakta zorlanacaklarını söylüyor. Yapılan araştırmaya göre, belediyelerin yüzde 80’i yerel hükümetler için yürütülen mevcut finansman sisteminin sürdürülebilir olduğu konusunda güvensiz.
Finansal akışın sekte uğramasıyla beraber belediyelerin bu istikrarsızlık durumuna ilişkin endişeleri giderek artıyor.
Northamptonshire Belediyesi gibi iflasa sürüklenebileceği belirtilen 15 belediye için, Local Government Association’dan (Yerel Hükümetler Birliği) Cllr Richard Watts, “Bu araştırma, belediyelerin karşı karşıya olduğu zorlukların şiddetini gösteriyor. Hükümet tarafından sağlanan finansmanın on yıllardır görülen en düşük seviyede olmasının yanında sosyal bakım, çocuk hizmetleri ve evsizlik yardımı gibi hizmetlere olan talepler artmakta” ifadelerini kullandı.
Yapılan araştırmaya göre, nisan ayından itibaren belediyelerin yüzde 29’u sosyal bakım hizmetlerinde, yüzde 24’ü çocuk bakım servislerinde, yüzde 16’sı ise özel eğitim ve engelli yardımı hizmetlerinde kesintiye gitmeyi planlıyor.
Bunun yanında, belediyelerin yüzde 46’sı kültür ve sanatta, yüzde 45’i park ve boş zaman faaliyetlerinde, yüzde 38’i yol bakımında, yüzde 32’si, kütüphane hizmetlerinde, yüzde 22’si çöp toplamada ve yüzde 11 ise geri dönüşüm hizmetlerinde kısıtlamaya gideceği belirtiliyor