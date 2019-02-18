Karl Marx’ın mezarına son iki haftada 2’nci saldırı

Alman filozof Karl Marx’ın İngiltere’nin başkenti Londra’daki mezarına son iki haftada ikinci kez saldırıldı. Highgate’te bulunan Marx’ın mezarına şubat ayı başında çekiçle saldırılmıştı.

Highgate Mezarlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Marx’ın mezarına bu kez kırmızı boya ile politik yazılamalar yapıldığına yer verdi.

Mezarlık yönetiminin yaptığı açıklamada, saldırının “hiç bir anlamı olmayan, aptalca ve cahilce” olduğu belirtildi.

‘Das Kapital’ yazarı ve Komünist Manifesto eş-yazarı Alman sosyalist, 1849 ve ölüm tarihi 1883 yılları arasında Londra’da yaşamıştı.

Karl Marx’ın mezarına ayrıca, 1970 yılında bombalı saldırı girişiminde bulunulmuştu.