Karl Marx’ın mezarına son iki haftada 2’nci saldırı

5 saat önce
0 56 Bir dakikadan az

Alman filozof Karl Marx’ın İngiltere’nin başkenti Londra’daki mezarına son iki haftada ikinci kez saldırıldı. Highgate’te bulunan Marx’ın mezarına şubat ayı başında çekiçle saldırılmıştı.

Highgate Mezarlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Marx’ın mezarına bu kez kırmızı boya ile politik yazılamalar yapıldığına yer verdi.

Mezarlık yönetiminin yaptığı açıklamada, saldırının “hiç bir anlamı olmayan, aptalca ve cahilce” olduğu belirtildi.

‘Das Kapital’ yazarı ve Komünist Manifesto eş-yazarı Alman sosyalist, 1849 ve ölüm tarihi 1883 yılları arasında Londra’da yaşamıştı.

Karl Marx’ın mezarına ayrıca, 1970 yılında bombalı saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
272

Türk modacı Londra Moda Haftası’nda nostaljik Türk perdeleri ile ödül aldı

3 saat önce
77

KTGBİ 22 Şubat’ta ‘Gençlik Buluşması’ düzenliyor

4 saat önce
100

DERMAN ile DAY-MER’den kumar bağımlılığı ile ilgili konferans

5 saat önce
125

May ile Anastasiadis telefonda görüştü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin