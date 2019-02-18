İngiltere’de istifa depremi

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin 7 milletvekili istifa etti.

Milletvekilleri, istifa kararlarına gerekçe olarak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) stratejisi ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele konusunda parti yönetimiyle aralarındaki görüş ayrılıklarını gösterdi.

İstifa eden Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey, Parlamento’da bağımsız milletvekili olarak görev yapacaklarını açıkladı.

Londra’da basın toplantısı düzenleyen milletvekillerinden Luciana Berger, İşçi Partisi’nin geldiği noktanın kendisini utandırdığını söyledi.

Berger, İşçi Partisi’nin “kurumsal olarak Yahudi düşmanı bir partiye dönüştüğünü” savunarak artık partide kalamayacağını belirtti.

Chris Leslie ise “Parti, aşırı sol tarafından gasp edildi” dedi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise milletvekillerinin kararının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.