KKTC Londra Temsilciliği’nden kadınlar günü etkinliği KKTC Londra Temsilciliği’nden Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 19.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Kıbrıslı Türk kadın Gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığ bir belgesel gösterimi sunulacak.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 6 Mart 2019, Çarşamba saat 19:00’da KKTC Londra Temsilciliği Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ilk Kıbrıslı Türk kadın Gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından hazırlanan “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli” gösterimini sunacaktır.

Ayrıca, İngiltere Kıbrıs Türk toplumunun öne çıkan başarılı kadınlarından Birleşik Krallık Parlamentosu Lordlar Kamarası’ndaki ilk Kıbrıslı Türk siyasetçi Barones Meral Hüseyin Ece,Uluslararası Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (FIWAL) ilk Kıbrıslı Türk Başkanı ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyinin ilk kadın başkanı Aysın Yılmaz ve Enfield Belediye Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve bu göreve atanan ilk kadın başkan olmanın yanında, Londra’daki 32 yerel bölge içindeki “en genç başkan” sıfatını da taşıyan Nesil Çalışkan’ın Dünya Kadınlar Günü üzerine konuşma yapacağı etkinlikte akabinde resepsiyon düzenlenecektir.

Düzenlenecek olan etkinlik 10 MapleSt, Bloomsbury, London W1T 5HA adrsinde gerçekleşecektir.