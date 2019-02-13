Kıbrıslı Türk milyoner 9,2 milyon kaybetti

LONDRA’DA yaşayan Kıbrıslı Türk ailenin miras kavgası mahkemede görüldü. Mahkeme sonucunda ölen Joe – İsfendiyar Yusuf’un oğlu milyoner iş adamı Tanju Yusuf, 9,2 milyon pound kaybetti.

2014 yılında vefat eden Pekalp Properties Ltd sahibi Joe – İsfendiyar Yusuf’un ölümünün ardından, ailesi arasından mirasın bölüşümü ile ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşandığı İngiliz basınında gündem olmuştu.

İngiliz basınına yansıyan olayda, Joe – İsfendiyar Yusuf’un oğlu olan 51 yaşındaki Tanju Yusuf, babasının ölümünün ardından 10 milyon sterlin değerinde bir miras hakkının olduğunu iddia ediyor. Tanju Yusuf, ayrıca kayınbiraderi Arif Özerin’in kendisine bir tahta ile vurduğunu da iddia etti.

Aralık 2018’de görülen mahkemede, Joe – İsfendiyar Yusuf’un kızı Askin Özerin de 10 milyon sterlin değerindeki mirasın yarısında hak sahibi olduğunu iddia etmişti.

Mahkemede 60’lı yıllarda Kıbrıs’tan Londra’ya taşınan Joe – İsfendiyar Yusuf’un eşi Sue ile bir mobilya imalat ve mülk geliştirme şirketi kurduğunu açıkladı. Joe öldüğünde, Londra’daki Pekalp’in işletmesi hızla yükseliyordu ve Kıbrıs’taki mülkü 5 milyon sterline satıldı.

Ancak mahkeme, Joe ve Sue’nun 2012’deki boşanmasının ailede arasında anlaşmazlıklar yarattığını duyurdu.

Tanju Yusuf şu anda işlerin yüzde 75’ini, kız kardeşi ise yüzde 25’ini elinde tutuyor. Tanju Yusuf, 2009 yılında annesinin yüzde 25 hissesini aldı, ancak annesi hisse devrinin “sahte” olduğunu iddia ediyor. Anne Sue, iş kurmasına yardım ettiğini ve kızını desteklediğini ifade ederek, hisselerinin geri devredilmesi ve mahkemenin mülk işini kurması ve varlıklarını bölmesi için savaştığını savunuyor. Mülkiyeti 2,6 milyon pound değerinde olan Yusuf, annesinin imzasının gerçek olduğunu ve sadece hisselerini “güvene dayalı” elinde tuttuğunu savunmuştu.

Tanju Yusuf ayrıca, annesinin, kayınbiraderinin ve kız kardeşinin, Kıbrıs’taki mülklerin satışını takiben aldıkları 1.8 milyon sterlin ile borcunu ödediğini iddia ediyor. Kıbrıs’ta baba Yusuf’a ait 10 villa, hotel ve casino olduğu açıklandı.

DAVA GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Yüksek Mahkeme duruşmasında, Yusuf, duruşma sırasında anne ve kız kardeşi tarafından talep edilen 9,2 milyon pound değerindeki mülklerin aslında sadece 4,3 milyon pound değerinde olabileceğini savundu. Hakim Church Road fabrikasının en yüksek teklife satılması gerektiği sonucuna vardı. Ayrıca hakim, Yusuf’un annesinin mortgage’ı için 100 bin pound ödemesi ve Kıbrıs’ta bulunan bir tane villayı annesine vermesi gerektiği belirtti.