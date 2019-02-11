İngiltere: Eski hükümlüler GPS takip sistemi ile izlenecek

İngiltere’de polis, bıçakla yaralama ve benzeri suçlardan hüküm giyenleri, hapis cezalarının sona ermesinin ardından yeniden potansiyel bir suç mahallinde bulunmalarına karşı, 1 yıl boyunca, GPS takip ünitesi içeren bileklik marifetiyle takip edecek.

Başkent Londra’da en fazla bıçakla yaralama olaylarının yaşandığı Lewisham, Lambeth, Croydon ve Southwark, sistemin 18 Şubat’tan itibaren uygulanacağı pilot bölgeler olacak.

Uygulamanın detaylarını anlatan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, ilk etapta eski hükümlü 100 kişinin bir yıllık süreyle takibe alınacağını söyledi.

ELEKTRONİK BİLEKLİK ESKİ HÜKÜMLÜNÜN SUÇ MAHALLİNDE BULUNMASINI KONTROL EDECEK

Buna göre, GPS takip sistemi, söz konusu şahısların suç ihbarlarının yoğunlukla yapıldığı mevkilere hareketlerini otomatik olarak izleyerek önemli eşleşmeleri polis merkezindeki ilgili yazılımlarla otomatik olarak paylaşacak.

Londra Polisi Organize Suçlar Bürosu Amiri Carina Heckroodt izleme sisteminin, fiziksel varlığı ile sistemin uygulandığı eski hükümlü için, yeniden suç işleme eğilimine karşı caydırıcı olmasını umduklarını söyledi.

Uygulamanın özellikle organize suç çevreleriyle ilişkileri ve yasa dışı organizasyonlarla bağlantılarını yeniden kurma olasılığı olan eski hükümlülerin gözetlenmesinde önemli kolaylıklar sağlayacağı düşünülüyor.