Sigara cinayeti

Londra Doğu Dulwich’te geçen Pazar sabahı sigaradan dolayı olduğu iddia edilen kavgada Dennis Anderson (39) kimliği bilinmeyen kişiler tarafınfan boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

2 gün önce
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Pazar günü Doğu Dulwich’te sigara kavgası olduğu iddia edilen olayda boğazı bıçakla kesilip katledilen Dennis Anderson, olay yerinde can verdi.

Olaya ilişkin sosyal sosyal medya üzerinden açıklamaya yapan Anderson’un arkadaşı, ”Dennis dün gece bir arkadaşının doğum gününde gitmişti ve eve dönmek zorundayadı. Nasıl olduğunu analayamadık. Dennis, kızını seven iyi bir aile babasıydı. Kavgacı bir insan asla değildi” dedi. Saldırı Doğu Dulwich’te bir marketin önünde gerçekleşti.

Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada “Polis, 10 Şubat Pazar günü sabah saat 2.35’te, SE22’deki East Dulwich Grove kavşağının yakınında Lordship Lane’de bıçaklanmış bir adamın ihbarı üzerine olay yerine intikal etti”

Olay yerine ambulansla intikal eden polis memurları, henüz konuya ilişkin herhangi bir ip ucuna rastamış değil. Cinayet masasında çalışan dedektiflerin olayı soruşturdukları ve gelinen aşamada herhangi bir tutuklanmanın olmadığı belirtildi.

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