Destinasyon Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs rüzgarı esti

İNGİLTERE’NİN tüketiciye yönelik en büyük tatil ve turizm fuarlarında Kuzey Kıbrıs rüzgarı esti.

Tatil dönemi öncesi reklam ve tanıtım çalışmalarına hız veren KKTC Londra Turizm Ofisi, İngiltere ve adada turizmin önde gelen firmaları ile birlikte geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da fuarlara katılmaya devam ediyor. Her yıl yaklaşık 48 bin kişi tarafından ziyaret edilmekte olan London Destinations The Holiday and Travel Show fuarı bu yıl 31 Ocak – 3 Şubat 2018 tarihleri arasında London Olympia fuar alanında gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın organize etmiş olduğu yaklaşık 40 m2 üzerine kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs tanıtım standında, turizm tanıtım çalışmalarını 4 gün boyunca sürdürdü. Ülke kültürü ve özel ilgi turizmini yansıtan görsellerle donatılan KKTC standında; dalış, yürüyüş, doğa, kuş gözlemi, bisiklet ve paragliding etkinlikleri ön plana çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs tanıtım standında Caria Holidays, A1 Cyprus, Happy Days, Direct Traveller, Cyprus Paradise ve Eco Travel Shop tur operatörleri de katılarak gerek tanıtımlarını gerekse tatil satışlarını gerçekleştirdi ve oldukça memnun kaldı.

Olympia’da düzenlenen “Destinations London” fuardaki Kuzey Kıbrıs standında, İngilizce hazırlanan harita, CD, rehber ve bilgi broşürleri dağıtılarak KKTC’nin sunduğu turizm imkanları tanıtıldı. Ziyaretçilere Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Fuar süresince Kuzey Kıbrıs standına ziyaretçiler oldukça çok ilgi gösterdi. Londra Turizm Ofisi Koordinatörü Kadir Doruhan fuar hakkında bir açıklama yaparak, tatilcilerin Kuzey Kıbrıs’a olan ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Londra Gazete’ye konuşan Londra Turizm ve Tanıtma Koordinatörü Kadir Doruhan, İngiltere’nin yabancı pazarlar içerisinde yıllardır en fazla turistin geldiği önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, İngiltere’nin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Doruhan, KKTC İngiltere 2019 turizm tanıtım kampanyası çerçevesinde, Londra merkezinde bulunan 100 kırmızı otobüs ve merkez metro istasyonlarında 1 ay sürecek olan yoğun imaj tanıtım kampanyası ile Londra’da en fazla turist potansiyeli ve yoğun bir nüfusun olduğu bölgelerde Kuzey Kıbrıs’ın tanıltıldığını söyledi.

İngiltere’de gerçekleşen fuarlarına her zaman katıldıklarını ve yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Doruhan, ülkeye nitelikli turist getirilebilecek pazarlara yoğunlaşılarak gereken adımların atılacağını vurguladı.