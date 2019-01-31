İngiltere’de soğuklar etkisini arttıracak

5 saat önce
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İngiltere’yi kuzeyden etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı bu günden itibaren Londra ‘da etkisini göstermeye başlayacak. Londra’da dün akşamdan beri eksi sıfırın altına düşen hava durumu sabah saatlerinde yoğun bir sis ve buzlanmayı bereberinde getirdi. Bu akşamdan itibaran başlayacak olan kar yağışı öncesi yetkililer vatandaşları uyararak erken saatlerde evlerine gitmelerini önerdi.

Soğuk ve buzlanmadan dolayı sabah saatlerinde arabalarını çaliştirmakta zorlanan vatandaşlar, trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji Dairesi motorlu taşıt kullanan vatantadaşlara uyarıda bulundu.

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