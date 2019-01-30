Bülent Kerdi sevenleri tarafından anıldı

UZUN yıllar Londra’da yaşam süren Bülent Muhammet Kerdi Aralık ayında yaşamını yitirmişti.

Bülent Kerdi anısına, 27 Ocak Pazar günü Regency Banqueting Suite’te anma etkinliği gerçekleşti.

Kelebekler Müzik Grubu’nda piyanist olarak sahne alan Kerdi’nin ölümü Londra’da derin bir üzüntü yaratmıştı.

27 Ocak Pazar günü gerçekleşen anma etkinliği, Bülent Muhammet Kerdi’nin eşi Yvonne, kızı Claudia ve oğlu Oliver tarafından düzenlendi.

Uzun yıllardır Kelebekler Müzik Grubu’nda piyanist olarak sahne alan Bülent Muhammet Kerdi, sevenleri tarafından anıldı.

Londra Gazete’ye konuşan Bülent Muhammet Kerdi’nin eşi Yvonne “Eşim, toplum tarafından çok sevilen bir insandı ve mükemmel bir babaydı.

Dolayısıyla, eşimin anısını yaşatacak bir anma töreni düzenlemek istedik. Yoğun bir katılımla gerçekleşen anma töreni bizi oldukça duygulandırdı, eşimin toplum tarafından bu kadar değerli olması bizim için büyük bir gurur.

Uzun yıllar Kelebekler Müzik Grubu’nda müzik kariyeri ile tanıdığımız Bülent, ani ölümüyle aramızdan erken ayrıldı. Fakat Pazar akşamı onu aramızda hissettik. Bülent’in fotoğrafları her yerdeydi, onu yanımızda hissettik.

Pazar akşamı düzenlenen anma töreni ile Bülent’in olağanüstü karakterini ve geride bıraktığı izleri bir kez daha andık. Eşim, birçoğumuzu etkilemişti, bir araya gelerek Bülent’i anmak bizim için çok anlamlıydı. Hep yanımızda olan Kelebekler Müzik Grubu’na ve bize ev sahipliği yapan Regency Banqueting Suite’e çok teşekkür ederiz” dedi.