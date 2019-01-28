Londra Yardım Melekleri’nden dayanışma gecesi

İngiltere’de kanserle mücadelede 2’nci yıldönümüne giren Londra Yardım Melekleri (LONDON AngelsCancer Association), Tottenham’daki Regency BanquetingSuit’te Cumartesi günü gerçekleştirdikleriyardım balosunda elde edilen gelir ile kanser hastalarına şifa eli uzatmaya devam etti.

5 saat önce
0 200 Bir dakikadan az

Londra Yardım Melekleri, Tottenham’daki Regency BanquetingSuit’tekuruluşlarının 2’nci yıldönümüne özel konser düzenleyerek, elde edilen bağış ve gelirlerle kanser hastalarının giderlerini karşılayacak. Düzenlenen geceye destek vermek amacıyla hiçbir ücret almayan O Ses Türkiyefinalisti olan İbrahim Şevki, Türk Sanat Müzisyeni Cem Kafkas ve Anıl Göçen orkestrası ile birlikte sahne aldı.

Düzenlenen gecenin anlam ve önemini belirtmek üzere konuşma yapan Londra Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet, “En çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda yanımızda olarak bize hep güç verdiniz. Gerek yaptığınız bağışlarla gerek kampanya yapıp para toplayarak çok özel bir şeyin bir parçası oldunuz. Yaptığınız yardımlar için size minnettarız” dedi.

Geceye Londra Konsolosu Buket Kop, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Kuzey Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in yanı sıra birçok dernek yöneticisi, iş insanları ve hayırsever vatandaşlar katılım gösterdi. Londra Yardım Melekleri kanserle mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla kampanyaya destek olan ve bağışta bulunan herkese teşekkür etti. Gecenin sonunda bağışta bulunan birçok kurum ve kuruluşa ile dayanışmaya katkı sunan kişilere, teşekkür plaketi taktim edildi.

 

Düzenlenen geceden kareler;

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 saat önce
85

Kuzey Kıbrıs’tan, İngiltere’de tanıtım atağı

1 saat önce
87

Bülent Kerdi sevenleri tarafından anıldı

2 saat önce
75

Metin Şenergüç anısına sergi açıldı

3 saat önce
93

Yolcular uçakta bar, kondisyon bisikleti, egzersiz alanı, yapay gerçeklik istedi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin