Londra Yardım Melekleri’nden dayanışma gecesi

Londra Yardım Melekleri, Tottenham’daki Regency BanquetingSuit’tekuruluşlarının 2’nci yıldönümüne özel konser düzenleyerek, elde edilen bağış ve gelirlerle kanser hastalarının giderlerini karşılayacak. Düzenlenen geceye destek vermek amacıyla hiçbir ücret almayan O Ses Türkiyefinalisti olan İbrahim Şevki, Türk Sanat Müzisyeni Cem Kafkas ve Anıl Göçen orkestrası ile birlikte sahne aldı.

Düzenlenen gecenin anlam ve önemini belirtmek üzere konuşma yapan Londra Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet, “En çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda yanımızda olarak bize hep güç verdiniz. Gerek yaptığınız bağışlarla gerek kampanya yapıp para toplayarak çok özel bir şeyin bir parçası oldunuz. Yaptığınız yardımlar için size minnettarız” dedi.

Geceye Londra Konsolosu Buket Kop, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Kuzey Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in yanı sıra birçok dernek yöneticisi, iş insanları ve hayırsever vatandaşlar katılım gösterdi. Londra Yardım Melekleri kanserle mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla kampanyaya destek olan ve bağışta bulunan herkese teşekkür etti. Gecenin sonunda bağışta bulunan birçok kurum ve kuruluşa ile dayanışmaya katkı sunan kişilere, teşekkür plaketi taktim edildi.

Düzenlenen geceden kareler;