İngiltere’de anlaşmasız ayrılık için “savaş yasası” masada

Avrupa Birliği’nden anlaşmasız şekilde ayrılma ihtimali güçlenen İngiltere’de hükümet, savaş yasasını uygulama ve sıkı yönetim ilan etme ihtimallerini tartışıyor.

29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere’de ayrılık anlaşması krizi henüz aşılamadı.

Anlaşmasız bir Brexit ihtimaline karşın pek çok şirket, ticari faaliyetlerini yurt dışına taşıma planlarını şimdiden devreye aldı.

İngiltere merkezli Sunday Times gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, anlaşmasız bir Brexit ayrılığının ülkede yaratacağı kaosa karşı hükümet, savaş yasasını devreye sokma, sıkı yönetim ilan etme gibi önlemleri tartışıyor.

Konuyla ilgili BBC’de Andrew Marr’ın sorularını yanıtlayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, savaş yasasında bu ihtimalin olduğunu, ancak hükümetin bu seçeneğe odaklanmadığını söyledi.

Hancock ayrıca, Brexit’in yaratacağı ilaç kıtlığı ihtimaline karşı ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017’de de Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel’de yapılan toplantıda İngiltere’nin AB’yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202’ye karşı 432 oyla reddedilmişti.