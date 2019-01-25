Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde ‘universal credit’ halk toplantısı gerçekleşti

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde, Stop and Scrap Universal Credit Haringey tarafından ‘universal credit’ uygulaması ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Wood Green’de bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlenen Haringey Againts Universal Credit halk toplantısında, son dönemde değişen ve uygulanan universal credit ile ilgili detaylı bilgi verilip, bu uygulamanın yardım alan kişilere olumsuz etkiler yaratacağı açıklandı.

Hornsey ve Wood Green Milletvekili Catherine West, Engelli Hakları Savunucusu Miriam Binder, PCS Birlik Genel Sekreter Asistanı Chris Baugh, Haringey Belediye Kabine Üyesi Kaushika Amin, İstihdam ve Yoksulluk Araştırmacısı Linda Grant toplantıya katılan konuşmacılar arasında yer aldı.

Birçok toplum üyesinin katılarak, universal credit uygulamasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Toplum üyeleri toplantı sonrasında konuşmacılara sorular sorarak bilgi aldı.