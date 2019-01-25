Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri Londra’da anıldı

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD) tarafından düzenlenen gecede Gazeteci Yazar Uğur Mumcu ve diğer demokrasi şehitleri saygıyla anıldı.

24 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşen ve Türk toplumunun oldukça ilgi gösterdiği anma gecesi, Londra’da Kingsland Road’ta bulunan Azerbaijan House’ta gerçekleşti.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği söyleşi, İADD Başkan Yardımcısı Dr Ali Tekin Atalar tarafından yönetildi, Abdullah Nihat Yılmaz, Turan Erdemgil ve Mahir Tan ise konuşmacı olarak katıldı.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer kaybedilen demokrasi şehitleri hakkında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu akşam 31 Ocak 1990 tarihinde katledilen ADD Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy başta olmak üzere, 24 Ocak 1993’te katledilen Uğur Mumcu, 24 Ocak 2001 tarihinde katledilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, ADD Genel Sekreteri Prof. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Bahriye Uçok, Prof. Ümit Doğanay, Docent. Necip Hablemitoğlu Abdi İpekçi, Turan Dursun, Çetin Emeç ve daha nice aydınlanma şehitlerini saygı içinde anıyoruz. Hepsi ışıklar içinde yatsınlar. 31 Ocak 1990 günü, Ankara Bahçelievler’deki evine giderken katledilen, Prof. Dr. Muammer Aksoy hukukçu, yazar ve aynı zamanda bir siyaset adamıydı.

Aydınlanmanın öncüleri olan ve hayatlarını inandıkları bu ilkeler uğruna veren devrim şehitlerimizi yaşattığımız ve uğruna öldükleri ilkeleri gençlerimize anlattığımız, öğrettiğimiz sürece bu mücadelede başarılı olabilir ve emperyalist güçlere karşı dimdik ayakta durabiliriz. Konuşmamı, Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy’un şu sözleriyle bitirmek istiyorum; Uygarlıktan yana olanlar, gerilikten yana olanlar kadar yürekli ve özverili olmadıkça, Türkiye’nin aydın ufuklara doğru gidişi sürdürülemez, dahası ortaçağ karanlığına gömülmesi önlenemez.”

Konuşmaların ardından resepsiyon gerçekleşti.