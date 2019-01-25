Edmonton’da bıçaklama: 3 kişi yaralandı

Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde dün akşam saatlerinde 3 kişi bıçaklandı.

Polis, Edmonton bölgesinde 17.30 sıralarında Fore Street’te bıçaklı bir saldırı olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden polisler, 20’li yaşlarında üç erkeğin, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

Yaralılardan biri hastanede tedavi altında tutulurken, diğer ikisi yüzeysel yaralanma nedeniyle tedavi sonrası taburcu edildi.

Met Polisi, hiçbir tutuklama yapılmadığını ve olay yerinde görevli subayların araştırma yaptığını belirtti.