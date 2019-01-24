İngiliz güvenlik biriminden, ‘teröre’ karşı kısa film ile uyarı

3 saat önce
0 89 Bir dakikadan az

Terör korkusu Birleşik Krallık Ulusal Terörle Mücadele Emniyet Ofisi’ni harekete geçirdi. İngiltere’de terörle mücadele kampanyası kapsamında sinemalarda 8 hafta kalacak bir kısa film yayınlandı.

Son yıllarda Avrupa’da artan terör saldırıları İngiltere’yi harekete geçirdi. Terörle Mücadele Ofisi, yeni nesile ulaşmak için hazırladığı kısa filmle toplumsal bilinci arttırmayı ve saldırılara karşı hızlı reaksiyon göstermeyi hedefliyor. 2017 ve 2018’de halkın polise verdiği bilgilerin yaklaşık beşte birinin, terör saldırılarının engellemesinde “önemli” bir rolü olduğu belirtildi.

“TOPLULUKLAR TERÖRÜ YENEBİLİR”

Terörle mücadele kapsamında hazırlanan kısa filmin konusu ‘şüpheli eylemleri polise bildirmek’, sloganı ise ‘Topluluklar terörü yenebilir’ oldu.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
121

İngiltere 33 EOKA’cı ile 1 milyon sterline uzlaştı

3 saat önce
79

İngiliz takımına robot teknik adam

3 saat önce
139

AB, İngiltere’deki vergi muafiyetini mahkemeye taşıdı

7 saat önce
349

İngiltere’deki buzlanma riskine karşı uyarı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin