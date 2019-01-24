İngiliz güvenlik biriminden, ‘teröre’ karşı kısa film ile uyarı

Terör korkusu Birleşik Krallık Ulusal Terörle Mücadele Emniyet Ofisi’ni harekete geçirdi. İngiltere’de terörle mücadele kampanyası kapsamında sinemalarda 8 hafta kalacak bir kısa film yayınlandı.

Son yıllarda Avrupa’da artan terör saldırıları İngiltere’yi harekete geçirdi. Terörle Mücadele Ofisi, yeni nesile ulaşmak için hazırladığı kısa filmle toplumsal bilinci arttırmayı ve saldırılara karşı hızlı reaksiyon göstermeyi hedefliyor. 2017 ve 2018’de halkın polise verdiği bilgilerin yaklaşık beşte birinin, terör saldırılarının engellemesinde “önemli” bir rolü olduğu belirtildi.

“TOPLULUKLAR TERÖRÜ YENEBİLİR”

Terörle mücadele kapsamında hazırlanan kısa filmin konusu ‘şüpheli eylemleri polise bildirmek’, sloganı ise ‘Topluluklar terörü yenebilir’ oldu.