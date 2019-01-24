Enfield Belediyesi, ‘sağlıklı yaşam’ için kolları sıvadı

ENFIELD Belediyesi, bölgede sağlıklı yaşam ve refah için kollarını sıvadı.

Enfield bölgesini iyileştirmek için, Enfield Belediye yetkilileri bölgede yaşayan sakinlerin görüşlerini alacağını belirtti.

Yeni Ortak Sağlık ve Refah Stratejisi konulu bir danışma sisteminin, 10 Şubat’a kadar Enfield Belediyesi web sitesinde mevcut olacağı açıklandı.

Enfield Belediyesi tarafından izlenen yeni strateji, insanların fiziksel olarak aktif olmalarını, sağlıklı beslenmelerini, sigara içmeme ve daha uzun süre sağlıklı yaşamayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Stratejinin geliştirilmesine yardımcı olan Sağlık ve Refah Kurulu Başkanı Cllr Alev Cazimoğlu şunları söyledi:

“Vizyonumuz, Enfield’te yaşayan herkesin sağlığını artırmak ve sağlıklı yaşam seçeneğini tüm sakinlerimiz için ilk seçenek haline getirmek. Yeni strateji kasıtlı olarak çok önleyici bir yaklaşım izliyor. ”

Enfield Belediyesi Halk Sağlığı Kurulu Üyesi Cllr Yasemin Brett şunları söyledi:

“Biliyoruz ki, özellikle ilk yıllarda, sağlıklı beslenme, fiziksel olarak aktif olma ve sigara kullanmama gibi daha sağlıklı yaşam tarzlarını tercih ettiği zaman, insanların daha iyi ve uzun yaşama ihtimalleri daha yüksek.

Halkımızın sağlığını ve refahını iyileştirmeye yardımcı olmak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz, bu önemli çünkü insanların hastalık ve koşullar geliştirme olasılığını büyük ölçüde önlenebilir hale getiriyor.

Bu, kalp hastalıkları, felç ve kanser gibi bireylerin ve aileleri üzerindeki etki koşullarının önlenmesine ve gereksiz hastane başvurularından kaçınmanın ve sosyal hizmetler üzerindeki yükün azaltılmasının önlenmesine yardımcı oluyor.”

Danışma hizmetine erişmek için http://www.enfield.gov.uk/JHWS adresini ziyaret edebilirsiniz.

Stratejiyi görüşmek üzere 14 Şubat’ta saat 9.45 – 14.30 arasında Green Towers Toplum Merkezi’nde bir toplantı düzenleneceği açıklandı.

info@healthwatchenfield.co.uk adresine e-posta göndererek veya 020 8373 6283’ü arayarak yerinizi rezerve edilebilirsiniz.

Enfield belediye yetkilileri, istişarenin ardından, görüşlerin dikkate alınacağını ve tüm toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için bir stratejinin oluşacağını ifade etti.

Enfield Belediyesi, halihazırda milyonlarca liralık Cycle Enfield programından ve belediyenin okul yemek servisinden, sakinlerin sağlığını iyileştirmek için tasarlanmış çok çeşitli projeler yürütüyor.

Ayrıca parklarda, spor sahalarında ve yeşil spor salonlarında çok çeşitli aktivitelerin yanı sıra eğlence merkezlerinde çok çeşitli sınıf ve tesisler bulunuyor.

Belediye, Enfield’te bir Wellbeing Hub’u da açtı ve insanları, alışkanlıklarını ve davranışlarını daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirmelerine yönlendirmek için Sağlık Eğiticilerinden de faydalanıyor.