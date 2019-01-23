3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Komitesine müracaatlar başladı

CTCA UK tarafından 23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan 3’üncü Kıbrıs Türk Kültür Festivali için festival komitesine müracaatlar başladı.

CTCA UK, organize edecekleri festival hakkında duyuru yaparak, 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Komitesine müracaatlar başladığını şöyle duyurdu:

“Değerli Halkımız,

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) olarak, ilkini 2017’de ve ikincisini 2018’de başarıyla gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsünü 23 Haziran 2019 Pazar günü yapacağımızı bir ay önce duyurduk. Duyuruyu hem Aralık bültenimiz hem de başkanımız Leyla Kemal’in yeni yıl mesajı aracılığıyla medyayla ve sizlerle paylaştık.

Konsey Yönetim Kurulu ve üye derneklerinin aldığı karar ile bu sene CTCA UK festivali daha da güzel bir şekilde gerçekleştirecektir ama her zaman olduğu gibi kapımız herkese açıktır. Bizim amacımız topluma hizmet etmektir. Topluma hizmet etmek isteyen, bize inanan ve Konsey’in yanında yürümek isteyen kişi, kurum ve kuruluşları da festival komitemizde gönüllü çalışmaya davet ederiz. Müracaatınızı info@ctcauk.com adresine yapabilirsiniz.

23 Haziran 2019 Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde, 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde görüşmek dileğiyle!”