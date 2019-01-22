Londra Gazete’nin acı günü: Necdet Topçu hayatını kaybetti

Londra Gazete’de Spor Editörü olarak görev yapan değerli arkadaşımız Necdet Topçu hayata veda etti.

Spor camiası tarafından çok iyi tanınan, Londra basınında birçok kurumda emeği geçen ve uzun yıllardır Londra Gazete’de Spor Editörü olarak görev yapan Necdet Topçu, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllardır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Necdet Topçu, geçen haftalarda geçirdiği ameliyat sonrasında Londra’da hizmet veren bir hastanede müşahede altında tutuluyordu. Geçirdiği rahatsızlığa yenik düşen Necdet Topçu, 21 Ocak 2019 tarihinde yaşamını yitirdi.

Londra Gazete olarak değerli arkadaşımız Necdet Topçu’nun vefatını üzülerek duyurarak, sevenlerine başsağlığı dileriz.