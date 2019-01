İngiliz basınında Başbakan May’in Brexit için B planı tahminleri: ‘Hayırlı Cuma Anlaşması yeniden yazılabilir’ İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ülkenin birlikte ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşmasının İngiltere Parlamentosu tarafından reddedilmesi sonrası bugün B Planı'nı açıklayacak.

Plan 29 Ocak Salı günü Parlamento’da oylanacak. Bugünkü açıklama öncesi İngiliz basını May’in B Planı’nda neler olabileceğini yazdı. Guardian gazetesine göre May, partiler arası uzlaşma araması çağrılarını dinlemeyerek AB ile tekrardan masaya oturmayı planlıyor. May, Brüksel’de anlaşmanın “backstop” kısmını değiştirmeyi umuyor. Gazeteye göre dün akşam bakanlarıyla bir telekonferans düzenleyen May’e AB ile gümrük birliğinde kalma önerisi sunuldu. Fakat May bu öneriye sıcak bakmıyor. Guardian May’in bu akşam Brüksel’e gidebileceğini belirtiyor.

‘Anlaşmaya yeni bir ifade eklenecek’

Daily Telegraph gazetesi ise Theresa May’in Brexit sürecinde ilerleyebilmek için Hayırlı Cuma Anlaşması’nı değiştirmeyi düşündüğünü yazdı. Gazetenin kıdemli politika muhabiri Christopher Hope’a göre önerilerden biri 1998 tarihli anlaşmaya, Birleşik Krallık’ın Brexit sonrası adada fiziki bir sınır olmaması prensibine sadık kalacağına dair bir ifade eklenmesi. Bazı bakanlar bunun yapılması durumunda “backstop’a” gerek kalmayacak.

Fakat gazeteye göre bu teklif son derece tartışmalı ve Kuzey İrlanda’daki tüm tarafların desteğini almadan hayata geçirilmesi mümkün değil. Gazetenin Avrupa Editörü Peter Foster da AB’nin Hayırlı Cuma Anlaşması’nda değişikliğe gidilmesini kesinlikle onaylamayacağını yazdı.

‘May, müzakerelerin çöküşünden Corbyn’i sorumlu tutuyor’

Times gazetesinin yardımcı politika editörü Sam Coates de Theresa May’in partiler arası müzakerelerin çöküşünden ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’i sorumlu tuttuğunu yazdı. Gazetenin manşetinden yer verdiği habere göre İşçi Partisi lideri Corbyn’in müzakere için May’in anlaşmasız Brexit seçeneğini reddetmesini şart koşması nedeniyle May Corbyn’i suçluyor.

Gazete başmakalesinde de Parlamento’nun Brexit sürecinin yönetimine el koymasını desteklediğini, yürütmenin bu görevi başaramadığını yazdı. i gazetesi ise “Milletvekillerinin kontrolü ele geçirme planı May’in B planına darbe” manşetiyle çıktı. Gazete, Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox’un “backstop” yerine bir alternatif bulmak gerektiği söylerini aktardı. Gazetenin politika muhabiri Richard Vaughan analizinde May’in planının en olası plan olduğunu yazdı. Vaughan Parlamento’da dört ana grubun olduğuna ve bunların hiçbirinin birbirine üstünlük kuramadığına dikkat çekti: Anlaşmasız Brexit yanlıları, May’in anlaşmasını destekleyenler, Norveç türü bir yumuşak Brexit’i savunanlar ve ikinci bir Brexit referandumu talep edenler.

Theresa May’in B planı Financial Times‘ın da manşetindeydi. Gazete, May’in AB ile vardığı anlaşmada büyük bir değişiklik yapmayı reddettiğini yazdı. Financial Times’a göre May dün bakanlarına “backstop” yerine başka bir yöntem için müzakere edeceğini söyledi fakat bunun nasıl bir yöntem olduğunu açıklamadı.