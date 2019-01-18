Philips İngiltere’deki fabrikasını kapatıyor

3 saat önce
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Hollandalı sağlık teknolojisi şirketi Philips, Avrupa’nın diğer ülkelerine ihraç etmek üzere İngiltere’de yaptığı üretimi sona erdiriyor. 400 kişinin işini kaybedeceği bildirildi

Hollanda merkezli sağlık teknolojisi şirketi Philips, İngiltere’de bulunan fabrikasını 2020 yılında kapatmayı planladığını duyurdu. Fabrikanın kapatılması 400 civarında kişinin işini kaybetmesi yol açacak.

Philips, İngiltere’deki fabrikasını dünya genelinde üretim yaptığı tesis sayısını 50’den 30’a indirme planları çerçevesinde kapatacak.

İngiltere’nin Glemsford, Suffolk bölgesindeki fabrika hali hazırda bebek bakımı için ürünler üretiyor ve esas olarak üretimini diğer Avrupa ülkelerine ihrac ediyor. Buradaki üretim Hollanda’nın Drachen kentindeki fabrikaya kaydırılacak.

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