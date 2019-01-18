Tıp öğrencisi Selim, metro istasyonunda doğum yapan kadına yardım etti

Warren Street Londra Metro istasyonunda Hamzah Selim isimli tıp öğrencisi, bir kadınının doğumuna yardımcı oldu.

21 yaşındaki Hamzah Selim, Salı öğleden sonra Warren Street İstasyonunda çığlık atan bir kadın duyup yardımına koştu. Doğum yapmak üzere olan kadına doğurmasında yardımcı olan Selim, olayı şöyle anlattı:

“Bir kadın ve kız kardeşi metro istasyonunda çığlık atmaya başladı. İlk önce kavga çıktığını sandım ancak daha sonra kadının kanlar içinde kaldığını ve doğurmak üzere olduğunu farkettim. Hemen yanlarına gittim. Kadının fazla kan kaybı olduğu için bayılacağından korktum daha sonra onu yere yatırdım. Daha sonra doğurması için yardımcı oldum. Önce bebeğin kafasının ve ellerinin gördüm. Ne yapacağımı biraz biliyordum. Önce yardım etmesi için birilerine bakındım ancak doğum konusunda nitelikli biri yoktu. Ben de başka bir çare olmadığı için kadına doğurmasında yardımcı oldum. Bebeği korku içinde tuttum. Cevap vermiyordu, bu yüzden hemen en kötü düşünce içerisine girdim. Bebeğin nabzını bulmaya çalıştım. Ben tamamen panik içindeydim. Daha sonra bebeğin reflekslerini test etmek için yanağını ovuşturdum. Bebek yüzüme doğru öksürdü ve o an hayatımın en güzel anıydı.”

Selim, ebelik okumamış, ancak geçtiğimiz birkaç hafta, University College London’daki eğitiminin bir parçası olarak neo-doğum ünitesinde eğitim almıştı.

Selim, bebeği, önce annesine verdi. Daha sonra sağlık görevlilerinin gelmesiyle bebek ve anne hastaneye götürüldü.

Selim, “Annem inanılmazdı, çok güçlüydü ve benden çok daha cesurdu” dedi.

Selim, ayrıca Londra’ya Ulaştırma personelinin, anneyi izleyenlerden ve çekime başlayan kişilerden koruyan bir battaniye tutarak, onlara “biraz mahremiyet” sağladığını söyledi.

Londra Ambulans Servisi, olay yerindeki kadına ve bebeğe müdahale etti ve ikisini de “öncelikli olarak” hastaneye götürdü.