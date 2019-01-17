Croydon’da arabayla vuruduğu kişiyi öylece bırakıp kaçtı. Londra’nın güneyinde kimliği belirsiz bir kişi arabayla çarptığı bir adamı öylece bırakıp kaçtı.

Güneyde bulunan bir hastahanede yaşam savaşı vermekte olan yaralı adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ve sağlık görevlileri Croydon’daki Whitehorse Yolu’ndaki olay yerinde dün akşam 7.15 saatlerinde ulaştı. 30 yaşlarında olan yaralıya kimin çarpıtğı hala öğrenilemedi.

Olaya ilişkin bilgi toplayan polis ekibi şuana kadar herhangi bir tutuklanma olmadığını ve halen görgü tanıklarının ifadesinde başvurulduğunu belirtti.