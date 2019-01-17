Brexit anlaşmasını reddeden İngiltere Parlamentosu’ndan hükümete güvenoyu

Başbakan Theresa May, hükümetinin güvenoyu alması sonrası, “alternatif bir Brexit planı” için muhalefet parti liderleriyle görüşmeler yapmaya başladı. May, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’in katılmadığı bu görüşmeler sonrası Başbakanlık ofisi önünde konuştu.

Başbakan, “İngiliz halkının verdiği Avrupa Birliği’nden ayrılma talimatını yerine getirmenin benim görevim olduğuna inanıyorum ve bunu yerine getirme kararlılığındayım” dedi. İşçi Partisi lideri Corbyn, güven oylaması sonrası May ile görüşmek için öncelikle İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılması ihtimalinin dışlanmasını şart koşmuştu. May, Corbyn’in görüşmeye katılmaması ile ilgili, “İşçi Partisi liderinin katılım göstermemesi beni hayal kırıklığına uğrattı ama bizim kapımız hala açık” dedi.

May güvenoyunu kazanması sonrası ne söyledi?

Theresa May, hükümetinin 19 oy farkla parlamento çoğunluğunu koruması sonrası Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, Brexit sözünü tutmak için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı:

“Avam Kamarası’nın bu gece hükümete olan güvenini ifade etmesinden memnunum. Bu sorumluluğu hafife almıyorum. Hükümetimiz, ülkemizin refahını artırmak, güvenliğimizi garanti altına almak ve birliğimizi güçlendirmek için çalışmalarına devam edecek. Ve evet, referandumun sonucu gereği ve Avrupa Birliği’nden ayrılmak için bu ülkenin insanlarına verdiğimiz söze uygun olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu görevin Avam Kamarası’nın bütün üyeleri tarafından paylaşıldığına inanıyorum ve hepimizin Parlamento’nun desteğini alacak bir yol belirleme konusunda sorumluluğu bulunuyor. “Bu amaçla, kıdemli parlamenterler ile hükümet temsilcileri arasında önümüzdeki günlerde bir dizi toplantı gerçekleştirilmesini önerdim. Aynı zamanda parti liderlerini de benimle ayrı ayrı görüşmeye davet ediyorum ve bu toplantılara bu akşam başlamak istiyorum. Sayın Meclis Başkanı, hükümet, bu toplantıları yapıcı bir tavır içinde düzenleme kararındadır ve diğerlerinin de aynı tavırda olması için çağrıda bulunuyorum ancak pazarlık edilebilir çözümler bulmamız ve Parlamento’ya destek için başvurmamız gerekiyor.”

İngiltere hükümeti ile AB arasında varılan Brexit anlaşması, Parlamento’da 202’ye karşı 432 oyla reddedilmişti. Hükümet ile ilgili güven oylaması ana muhalafetteki İşçi Partisi’nin, bu tarihi sonuç sonrası verdiği önerge ile gerçekleşti.

Alternatif bir plan yapacak

Theresa May, oylama öncesi yaptığı açıklamayla, güvenoyu alması halinde haftaya milletvekillerinin önüne alternatif bir planla geleceğini söyledi. Anlaşmanın reddedilmesinin ardından “Parlamento sözünü söyledi ve şimdi hükümet dinleyecek” diyen May, Perşembe günü bazı milletvekilleriyle görüşeceğini ve partiler arası bir diyalog kurulmasını istediğini belirtti.

May’in bugüne kadar Brexit ile ilgili olarak belirlediği “kırmızın çizgilerinden” bu görüşmeler sırasında vazgeçebileceği belirtiliyorr. Ancak bunun kabinesinde istifalara yol açabileceğini söyleyenler de var. Hükümet güvenoyu almasaydı ve 14 gün içinde hükümet kurulmayacak olsaydı, İngiltere erken seçime gidecekti. İngiltere’de normal şartlarda genel seçim 2022 yılında yapılacak.