May güven oylunu kazandı 306’a karşıa 325

İngiltere Parlamentosu’nda yapılan oylamada Başbakan Theresa May hükümeti 306’ya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

Başbakan May’in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının tarihi bir farkla reddedilmesi sonrası güven oylaması, muhalefetteki İşçi Partisi’nin talebi ile Parlamento gündemine alınmıştı.

Oylama öncesi Avam Kamarası’ndaki oturumda konuşan ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May’in hükümeti için “zombi” ifadesini kullandı.

May hükümetinin ülkeyi yönetemediği tezini tekrarlayan Corbyn, erken genel seçim çağrısını da yineledi.

Corbyn, Parlamento’da son oylamanın ardından, hükümetin doğru şeyi yaparak istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan May ise ülkenin fazlasıyla bölünmüş bir halde olduğunu, bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu, erken genel seçime gitmenin ülkenin çıkarına olmadığını belirtti.

İngiltere hükümeti ile AB arasında varılan Brexit anlaşması, Parlamento’da 202’ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Hükümet ile ilgili güven oylaması ana muhalafetteki İşçi Partisi’nin, bu tarihi sonuç sonrası verdiği önerge ile gerçekleşti.

May güvenoyunu kazanması sonrası ne söyledi?

Theresa May, hükümetinin 19 oy farkla parlamento çoğunluğunu koruması sonrası yaptığı konuşmada, Brexit sözünü tutmak için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı:

“Avam Kamarası’nın bu gece hükümete olan güvenini ifade etmesinden memnunum. Bu sorumluluğu hafife almıyorum. Hükümetimiz, ülkemizin refahını artırmak, güvenliğimizi garanti altına almak ve birliğimizi güçlendirmek için çalışmalarına devam edecek. Ve evet, referandumun sonucu gereği ve Avrupa Birliği’nden ayrılmak için bu ülkenin insanlarına verdiğimiz söze uygun olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu görevin Avam Kamarası’nın bütün üyeleri tarafından paylaşıldığına inanıyorum ve hepimizin Parlamento’nun desteğini alacak bir yol belirleme konusunda sorumluluğu bulunuyor.

“Bu amaçla, kıdemli parlamenterler ile hükümet temsilcileri arasında önümüzdeki günlerde bir dizi toplantı gerçekleştirilmesini önerdim. Aynı zamanda parti liderlerini de benimle ayrı ayrı görüşmeye davet ediyorum ve bu toplantılara bu akşam başlamak istiyorum. Sayın Meclis Başkanı, hükümet, bu toplantıları yapıcı bir tavır içinde düzenleme kararındadır ve diğerlerinin de aynı tavırda olması için çağrıda bulunuyorum ancak pazarlık edilebilir çözümler bulmamız ve Parlamento’ya destek için başvurmamız gerekiyor.”