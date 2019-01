Londra’da yaşayan Türk kızı Ceylan kayıp!

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Türk kızı kayboldu.

Londra’da Woodgreen bölgesinde yaşayan Ceylan Diyenli adlı Türk kızının 13 Ocak Pazar gününden itibaren kayıp olduğu ihbar edildi.

Ceylan’ın ailesi ve Londra polisi kayıp kızın bulunması için seferber oldu. Kayıp kızın bulunması için sosyal medyadan da çağrı yapıldı. Hem Türkçe hem de İngilizce paylaşımlar yapılıyor.

27 yaşındaki otizmli Ceylan Diyenli’den haber alınamaması ailesini endişelendirirken, ailesi Ceylan’ın tek başına dışarı çıkmadığını söyledi.

Aile, Ceylan’ı görenlerin kendilerine veya polise ulaşmasını belirtti.

Ceylan’ın yakınları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım şöyle:

“Missing Alert – Kayıp duyurusu;

#Ceylan #Diyenli age 27 has been missing from her family home in #WoodGreen since Sunday evening 2300hrs and she hasn’t told her family where she has gone.

Ceylan hasn’t taken her phone or any money with her.

This is very unusual for Ceylan as she is never away from her family.

Ceylan has mild Autism. We are concerned as it is very unusual for her to leave home without anyone beside her.

Ceylan dün akşam 11PM’den beri kayıp. Evden tek ayrılmayan biri olarak bu kaybı ailemizi tedirgin ediyor. Ceylan’da Orta seviyede Otism rahatsızlığı var. En son Woodgreen bölgesinde bulundu (EV) Lütfen gören duyan var ise aşağıdaki numaralardan iletişim kurun.

Please contact Ismail Sevgi Diyenli/Ceaser Diyenli

07538 647874

0208 444 4015”