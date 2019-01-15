İngilizlerden ‘Titanik’ temalı Brexit protestosu

9 saat önce
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Brexit’i protesto etmek isteyen göstericiler Başbakan Theresa May’in anlaşmasının oylanacağı İngiliz Parlamentosu önünde Titanik gemisi temalı bir eylem gerçekleştirdi.

İkinci bir referandum taleplerini haykıran eylemciler Brexit’i batan bir gemiye benzettiler ve üzerine ‘HMS BREXIT’ yazdılar. Theresa May’i temsil eden bir model ile birlikte buzdağına çarpmak üzere olan gemide May figürü elindeki dürbün ile ileri bakıyor ve yan tarafında da üzerinde “Halkın seçimi’ yazılı bir can simidi bulunuyor.

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