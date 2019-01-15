Ruşit Ataoğlu, Kıbrıs’ta toprağa verilecek

LONDRA’DA 30 Aralık’ı 31 Aralık’a bağlayan gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 40 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ruşit Ataoğlu, 18 Ocak Cuma günü doğduğu köy olan Avtepe köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Ruşit Ataoğlu’nun 17 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da Peckham Cami’nde cenaze namazının kılınacağı ve Perşembe akşamı cenazesinin uçakla KKTC’ye gönderileceği öğrenildi.

Ruşit Ataoğlu’nun cenazesi Cuma günü de doğduğu köy Avtepe’de toprağa verileceği de ailesi tarafından haber verildi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yeğeni olan Ruşit Ataoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı. Ataoğlu’nun 16 yaşında Naim isminde oğlu ve 11 yaşında Düriye isminde kızı bulunuyor.

Hem Londra’da hem de KKTC’de çok sevilen bir kişi olan Ruşit Ataoğlu’nun genç yaşta ölümü hem Londra, hem KKTC’de büyük üzüntü yarattı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza, 70 yaşındaki kadın sürücünün, otobanda ters yöne girmesi ve o sırada kendisine ait taksiyi kullanan Ataoğlu’na çarpması sonucu gerçekleşmişti. Kaza sonrası, polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine giderken, hem kadın hem de Ruşit Ataoğlu ağır yaralar almalarından dolayı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ruşit Ataoğlu’nun bu ani ölümü Londra ve KKTC’de büyük üzüntüye neden oldu.