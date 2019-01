Russell cinayeti: Bilkaner ve Quainoo, 29 yıl hapis cezası aldı

Londra’nın Enfield bölgesinde bıçaklanan Russell Jordan Jones cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Russell Jordan Jones cinayetiyle ilgili 11 Ocak günü mahkemeye çıkarılan 20 yaşındaki Bilkan Bilkaner ve 21 yaşındaki Duke Quainoo, 29 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mart ayında meydana gelen cinayet olayında, Russell ve arkadaşı restoranda yemek yedikten sonra park halindeki araçlarına gittikleri sırada maskeli bir grup tarafından saldırıya uğradılar. Russell ve arkadaşı patlama sesini duyduktan sonra farklı taraflara doğru kaçmaya başladı. Daha sonra ise Russell maskeli kişiler tarafından silahla vuruldu ve 12 kez bıçaklandı. Russell saldırının sonrasında hayatını kaybetti, arkadaşı ise sırtından bıçak darbesi alarak yaralandı.

26 Nisan Perşembe günü, Bilkaner ve Quainoo cinayet şüphesiyle ve ağır bedensel hasara yol açtığı için tutuklandı. Her ikisi de kuzey Londra polis karakoluna alındı ​​ve 27 Nisan Cuma günü cinayetle suçlandı.

“BENİM İÇİN HAYAT ASLA AYNI OLMAYACAK”

Russell’ın annesi cinayetle ilgili şöyle konuştu:

“Russell benim tek oğlum, kızımın ikizi, ebeveynlerimin tek torunu ve kız kardeşlerimin tek yeğeniydi. Gücümdü, koruyucum, kayıtsız şartsız beni her zaman sevecek tek erkek.

Her gün kendime aynı korkunç sorularla işkence yapıyorum: Russell ona neler olduğunu biliyor mu? Ne yaptıklarını biliyor mu? Ne kadar acı çekiyordu? Aklından neler geçti? Onlara durmaları için yalvardı mı? Annesi için ağlıyor muydu? Cevap alamıyorum, her an düşündüğümde midemin çukurunda sadece hasta bir his var. Bunlar sonsuza dek cevapsız kalacak.

Russell’ı oğlum olarak görmekten çok memnundum. Bana çok neşe ve mutluluk veriyordu. Akranlarına ilham kaynağı oldu. Onsuz hayatı hayal edemiyorum. Kalbimde ve tüm hayatımız boyunca sonsuza dek yaşayacak, ama benim için hayat asla aynı olmayacak.”

“GÖRÜNTÜLER, CİNAYET DEDEKTİFLERİNİ BİLE ŞOK ETTİ”

Met’in Cinayet ve Büyük Suç Komutanlığından Dedektif Müfettiş Simon Stancombe ise şunları söyledi:

“Geçen Mart dondurucu soğuk bir gecede, Bilkaner ve Quainoo, rakip çete üyelerini aramak için yola çıkmadan önce bir av tüfeğiyle ve bıçaklarla silahlandı. Seçtikleri grup bir çetede değildi, onlar sadece bir dükkanın dışında sohbet eden bir grup genç adamdı, bu iki adam, Russell’ı yere vurdu, 12 kez bıçakladı. CCTV’de görüntülenen saldırının kötülük ve vahşeti, en deneyimli cinayet dedektiflerini bile şok etti.”