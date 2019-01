Theresa May: Brexit’i gerçekleştirememek demokrasiye güveni feci şekilde zedeler İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılamamasının demokrasiye güveni feci ve affedilemez bir şekilde zedeleyeceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de bugün yayınlanan Sunday Express gazetesine yazan May, bu nedenle parlamentoda Salı günü düzenlenecek oylamada milletvekillerinin Brexit planını desteklemesini istedi. Bu oylamanın milletvekillerinin hayatları boyunca yapacağı en önemli oylama olacağını belirten May, aksi takdirde geriye kalan iki seçeneğin anlaşmasız Brexit veya Brexit’in iptali olacağını söyledi.

May okurlara şöyle seslendi: “Sizler referandumda sandıklara gittiğinizde, bunu sesinizin duyulması için yaptınız. “Bazılarınız on yıllardır ilk defa siyasi bir sürece güvendiniz. Sizi yüz üstü bırakamayız, bırakmamalıyız. “Böyle bir şey yapmak demokrasimize güveni feci ve affedilemez bir şekilde zedeler. “Parlamentoya mesajım basit: Oynamayı bırakın ve ülkemiz için doğru şeyi yapın.” Ancak Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının Salı günkü oylamada reddedilmesi bekleniyor. İktidardaki Muhafazakar Parti’den 100’den fazla vekilin yanı sıra May hükümetini dışardan destekleyen Demokratik Birlik Partisi’nden de 10’dan fazla vekilin May’in planlarına karşı çıkacağı tahmin ediliyor. Bazı bakanlara göre bu durum bir “Brexit felci” yaratacak. Sunday Times gazetesi de parlamentoda farklı partilerden bir araya gelen milletvekillerinin May’in Brexit planı kabul edilmediğinde Brexit sürecinde milletvekillerinin kararlarını hükümetin kararlarının üzerinde tutacak bir değişiklik yapmak istediğini yazdı. BBC Politika Muhabiri Chris Mason’a göre böyle bir değişiklik milletvekillerine, hükümeti AB’ye Brexit’in ertelenmesi için başvuru yapmaya zorlamak gibi güçler verebilir.

Eski başbakan Sir John: Tek mantıklı seçenek Brexit’ten vazgeçmek

Sunday Times’a yazan Eski İngiltere Başbakanı Sir John Major, İngiltere’nin AB’den ayrılmaktan vazgeçmesinin “tek mantıklı seçenek” olduğunu fakat bunun da siyasi olarak rahatsızlık yaratacak sonuçları olacağını vurguladı.

1990 ile 97 arasında İngiltere’yi yöneten Sir John, ikinci bir Brexit referandumu yapılması için çağrıda bulundu: “Brexit’in ulusal saadetimize maliyeti ağır ve uzun vadeli olacak. Faydaları ise sıfıra yakın. Zengin yoksul fark etmeden her hane uzun yıllar bunun olumsuz etkilerini hissedecek. Uçurumdan atlamak hiçbir zaman mutlu sonla bitmez.”

Observer gazetesine yazan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise Theresa May’in teklifinin Salı günü reddedilmesi durumunda istifa ve erken seçim çağrısı yaptı. Salı günkü oylamada İşçi Partisi de May’in planına karşı oy kullanacak. Fakat parti lideri Jeremy Corbyn partisi içinden yükselen “ikinci bir Brexit referandumu” talebini kabul etmiyor. Corbyn, May’in planı reddedilirse önceliğinin erken seçim olduğunu söylüyor.