Taçoy, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde konuştu
Londra’ya gelen KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Hasan Taçoy temaslarını sürdürmeye devam ediyor.
Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek KKTC’deki son gelişmeleri ve sorunları değerlendiren Taçoy, 9 Ocak Çarşamba günü Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuştu.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda KKTC ile ilgili son gelişmeler ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunun sorunları hakkında konuşuldu.