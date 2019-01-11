Taçoy, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde konuştu

4 saat önce
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Londra’ya gelen KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Hasan Taçoy temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek KKTC’deki son gelişmeleri ve sorunları değerlendiren Taçoy, 9 Ocak Çarşamba günü Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuştu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda KKTC ile ilgili son gelişmeler ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunun sorunları hakkında konuşuldu.

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