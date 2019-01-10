İngiltere’de ana muhalefetten hükümete gensoru gözdağı

Brexit süreci hakkında Wakefield’de halka hitap eden Corbyn, “Theresa May’e sesleniyorum, eğer anlaşmana güveniyorsan, erken seçime gidelim ve bırakalım halk karar versin” dedi.

May’in çağrısına olumsuz yanıt vermesi halinde izleyecekleri yolu da açıklayan Corbyn, “İşçi Partisi, başarı şansının en yüksek olduğunu gördüğü anda hükümet hakkında gensoru önergesi verecek” diye konuştu.

Brexit konusunda yeni referandum taleplerine de değinen Corbyn, “Eğer genel seçime gidilmesini sağlayamazsak, yeni bir halk oylaması dahil bütün seçenekleri masada tutacağız” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de parlamento hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak’ta oylayacak. Geçen ay yapılması planlanan oylama, May’in yeterli çoğunluğu bulamayacağını görmesi üzerine son anda ertelenmişti.

Ancak bu hafta parlamentoda Brexit’e ilişkin 2 kritik oylamayı kaybeden May’in, Brexit anlaşmasını da parlamentodan geçirmesine ihtimal verilmiyor.

Önceki yıl yapılan erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu yitiren May, Kuzey İrlanda’nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

Brexit yanlısı DUP, May’in Brexit anlaşmasına içerdiği “tedbir maddesi” yüzünden ret oyu vereceğini açıklamıştı. May’in kendi partisi içinde de çok sayıda milletvekilinin oylamada muhalefetle hareket ederek ret oyu vermesi bekleniyor.