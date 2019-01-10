‘İşçi Partili Kıbrıslı Türkler’ örgütü kuruldu

LONDRA’DA “İşçi Partili Kıbrıslı Türkler “(Turkish Cypriots for the Labour Party – TCLP)” adı altında ve politik hareket niteliğinde, yeni bir örgüt kuruldu.

Örgütün ilk Olağan Genel Kurulu’nun 6 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda divan başkanlığına Esat Mustafa ve sekreterliğine de Niyazi Enver atandı.

Örgütün ilkeleri ve kuralları tartışılarak karara bağlandıktan sonra, Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtildiği gibi seçildi:

Esat Mustafa Ahmet Kemal Hilmi Alp Ermiya Tahsin İbrahim Mehmet Yenilmez Alev Cazimoğlu

Örgütün başkanlık seçimi ve görev dağılımı toplantısının gerçekleştirildiği 20 Aralık 2018 tarihinde, 5 Yönetim Kurulu üyesinin katıldığı ancak başkanın seçilememesinden dolayı ertelenen ve 9 Ocak 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, aşağıda belirtilen görevliler, oybirliği ile seçilerek görev başına getirildiler. Başkan Ahmet Kemal Hilmi, Sekreter Esat Mustafa, Kampanya Koordinatörü Tahsin İbrahim, Medya Sorumlusu Alp Ermiya oldu.

Yeni kurulan örgüt sosyal, kültürel ve siyasal etkinliklerle partiye üye olan Kıbrıslı Türkleri bir araya getirerek, toplumda temsiliyet sağlamayı ve İngiltere siyasetinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.