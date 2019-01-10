Belediyeler cenazeler için 4 milyon pound harcadı

İNGİLTERE’DEKİ belediyeler geçtiğimiz yıl maddi durumu yetersiz olan vatandaşların cenaze masrafları için 5,4 milyon pound harcadı.

Sigorta şirketi Royal London tarafından yapılan çalışmada, İngiltere’de bulunan yaklaşık 300 belediyenin Nisan 2018’e kadar cenazeler için 5 milyon 382 bin 379 milyon pound harcadığı açıklandı.

Yoksul ve yalnız olan yaklaşık 4 bin kişinin cenaze masrafları belediyeler tarafından üstlenildi.

Yerel Hükümet Derneği cenazelerin bütçeleri gerdiğini söyledi.

Birmingham’ın yerel belediyesi cenaze masrafları en çok harcayan belediye olarak nitelendirildi. Birmingham belediyesi 990 bin 437 milyon pound harcadı.