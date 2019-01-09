Londra’da Geleneksel “Pantolonsuz Metro” Pazar günü

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da düzenlenen ve artık gelenekselleşmiş olan “No Trousers Tube Ride” isimli organizasyonu 13 Ocak’da gerçekleşecek.

13 Ocak’ta binlerce Londralı pantolonları olmadan metroya binerek seyahat edecek.

Londra metrosundaki etkinlik, Avrupa’da dondurucu soğuklara ve sert kış haberlerinin yansıdığı günlerde tam zıttı bir görüntü oluşturmayı hedefliyor.

“Improv Everywhere” adlı grup tarafından 2002 yılında başlatılan etkinlik bu yılda devam edecek.

Londra’da, geleneksel pantolonsuz metro günü haftaya gerçekleşecek. Binlerce Londralı iç çamaşırlarıyla metroya binerek eğlenceli bir gün geçirecek.

Londra’daki etkinliğin organizatörleri, “İnsanları gülümsetiyoruz ve güzel tepkiler alıyoruz” diye konuştu.

İngiltere’de 10. yılını dolduracak gelenek, 16 yıl önce New York’ta küçük bir şaka olarak başlamıştı. Bugün yaklaşık 660 şehre yayılmış olan pantolonsuz metro gününü Londralılar yepyeni bir seviyeye çekmiş görünüyor.