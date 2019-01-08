Brexit ile 1 trilyon dolarlık varlık çıkacak

CNN International’ın haberine göre Brexit ile İngiltere’nin 1 trilyon sterlinlik varlığının ülkeden çıkması bekleniyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden boşanma tarihi olan 29 Mart yaklaşırken, yaklaşık 1 trilyon dolar değerde varlığın İngiltere’den çıkarak AB’ye geçmesinin beklendiği belirtildi.

Danışmanlık şirketi Ernst&Young’ın finansal hizmetler başkanı Omar Ali, “Bir anlaşma sağlayamadan 29 Mart’a ne kadar yaklaşırsak, o kadar çok varlık çıkacak ve çalışanlar ya yer değiştirecek ya da yerel olarak istihdam edilecek” dedi.

Ernst&Young’ın son tahminine göre İngiltere’nin 8 trilyon sterlinlik bankacılık sektörünün küçük bir bölümü olan 800 milyar sterlin değerinde varlık ülkeden çıkacak.

Danışmanlık şirketi ayrıca anlaşmasız Brexit gerçekleşirse, şu ana kadar görülen yer değiştirmelerin, ‘buzdağının sadece görünen kısmı’ olacağını da ifade etti.