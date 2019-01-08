Doğuştan kısır olduğunu öğrenen İngiliz milyoner, eşine dava açtı

7 saat önce
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İngiltere’de süpermarketlerdeki fiyatları karşılaştıran MoneySupermarket internet sitesinin sahibi milyoner işadamı Richard Mason’un, 21 yıl boyunca büyüttüğü 3 çocuğun başkasından olduğunu öğrendiği belirtildi.

The Sun’ın haberine göre, ilk evlilikten 3 erkek çocuğu olan işadamı, yeni eşinden çocuğu olmayınca doktora başvurdu ve yapılan muayene sonucu doğuştan kısır olduğunu öğrendi.

Mason, eski eşine karşı dava açarak 250 bin pound (1 milyon 720 bin TL) tazminat talep etti.

İşadamının eski eşi, çocukların biyolojik babasının ismini açıklamayı reddetti.

Yargı süreci yüzünden 3 oğuldan ikisi, milyonerle ilişkiyi kesti ama üçüncüsü, işadamına mektup yazarak her şey için teşekkür etti ve gerçeğin aralarını bozmayacağına söz verdi. Çocuk, mektubunda, “Ben her zaman seninle olacağım. Sen sonsuza kadar benim babam olarak kalacaksın” diye yazdı.

İşadamının varlığı yaklaşık 10 milyon (68.800.000 TL) pound olarak değerlendiriliyor.

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