AB’den İngiltere’ye: Brexit yeniden müzakere edilmeyecek

Londra’daki kritik oylamanın tarihi belli olurken, uluslararası örgüt tarihi boşanmanın bir kez daha görüşülmeyeceği mesajını yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ile bir kez daha Brexit müzakeresi yapılmayacağını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, mevcut anlaşmanın masada olduğu ve değişikliğe gidilmeyeceği vurgulandı.

AB Komisyonu ayrıca, muhtemel bir anlaşmasız ayrılık için de planlar üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen ay eretelenen Brexit oylamasının 15 Ocak’ta gerçekleşeceğini bugün resmen açıkladı. Daha önce parlamentodan geçmeyeceği korkusuyla geri çekilen oylamanın bu kez nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde Mart 2019’da İngiltere ve AB yollarını ayıracak. Ancak halihazırda anlaşmayı veya anlaşmasız ayrılık seçenekleri gündemde.